Ousmane Dembélé (Barça) ne rejouera pas avant 2020

Mauvaise nouvelle pour Ousmane Dembélé et son club du FC Barcelone. Remplacé en début de match contre le Borussia Dortmund à cause d’un souci à la cuisse, l’international tricolore connait la gravité de sa blessure. Selon le quotidien AS, il est victime d’une déchirure. De plus, les examens médicaux effectués par le club ont révélé un problème de sa précédente lésion. La cicatrice serait réouverte. Comme on pouvait le redouter, Dembélé va être éloigné des terrains. Cinq semaines plus précisément, toujours d’après le célèbre média espagnol. Cela signifie qu’il ratera tous les rendez-vous de la fin d’année 2019 des Blaugrana, dont le choc très attendu face au Real Madrid (prévu le 18 décembre). Au mieux, l’ancien rennais peut espérer reprendre la compétition le 4 janvier à l’occasion du derby face à l’Espanyol.

Dembélé soutenu par ses coéquipiers du Barça

Ce n’est pas la première fois que Dembélé se retrouve immobilisé cette saison. Ça avait déjà été le cas deux fois auparavant. Entre août et septembre,. Et, fin septembre, il a retrouvé l’infirmerie suite à un souci musculaire. Il n’est pas épargné par le mauvais sort, et c’est peut-être pourquoi il a quitté le terrain en pleurs mercredi. Enresto Valverde lui a offert une occasion de se mettre en évidence, et il n’a pas été en mesure de la saisir. Après le match, et même pendant, le champion du monde a reçu le soutien de plusieurs de ses coéquipiers. Lionel Messi l’a réconforté, ainsi que Clément Lenglet. En zone mixte du Nou Camp, l’ancien Nancéen a confié : « J’ai de la peine pour lui parce qu’il essaye d’être à 100% pour retrouver le rythme et enchainer les matchs. C’est triste pour lui et pour le groupe.».