Où en était la Liga à la suspension de la saison ?

Depuis le 10 mars dernier et un match en retard entre Eibar et la Real Sociedad, le football espagnol est à l'arrêt. Une pause qui se terminera jeudi avec le début de la 28eme journée de la Liga. Le sprint final de dix journées sera lancé par le derby de Séville. Un choc à suivre évidemment en exclusivité sur beIN SPORTS. Mais où se sont arrêtés les principaux concurrents. Retour sur les huit premiers mois de compétition.

Un duel intense dans la course au titre



Au moment de la suspension de la saison, le FC Barcelone occupait la tête du classement. Comme lors de 14 des 28 journées disputées. Le club catalan avait su rebondir après la défaite dans le Clasico pour battre la Real Sociedad et repasser devant un Real Madrid qui est tombé devant le Betis Séville. La fin de saison s'annonce haletante entre les deux ogres du football espagnol. Deux petits points séparent les deux formations en tête du championnat. A la différence de but, c'est aussi les coéquipiers de Lionel Messi, meilleur buteur du championnat, qui sont devant pour deux petites réalisations. Dans les confrontations directes, c'est pourtant bien les hommes de Zinédine Zidane qui ont l'avantage grâce à un succès 2-0, début mars.

Cinq candidats à la C1



Qui accompagnera les Barcelonais et les Madrilènes en Ligue des Champions la saison prochaine ? Là aussi, le suspense est insoutenable. Cinq formations sont encore en course. Et les plus surprenantes sont les mieux placées. Le FC Séville de Julen Lopetegui est installé sur le podium. Mais pour combien de temps ? Les Andalous sont engagés dans un véritable chassé-croisé avec la Real Sociedad. Les Basques ont pu compter sur l'incroyable Martin Odegaard pour réaliser une excellente saison. Mais elle ne sera pas forcément suffisante pour terminer en C1.

Le club de San Sebastian est à égalité parfaite avec Getafe qui ne cesse d'étonner. Le club de la banlieue de Madrid est classé juste devant l'Atlético. Les Colchoneros ont enfin trouvé leur rythme avec seulement deux défaites en Liga depuis le 1er janvier. Mais s'ils ont retrouvé de la solidité, les hommes de Diego Simeone peinent à marquer pour s'imposer. Ils restent englués au sixième rang. Hors de course pour la C1, Valence occupe pour le moment la septième place synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue Europa.

L'Espanyol Barcelone condamné ?



L'Espanyol Barcelone vit une saison très compliquée. Dans la zone rouge lors de 27 des 28 journées jouées jusque-là, le club catalan n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs. Un rythme qui l'empêche de réduire son retard de six points sur le Celta Vigo, premier non-relégable, qui n'a perdu qu'une fois en 2020. Majorque et Leganés sont toujours dans la charrette, mais les écarts sont minimes. Ils ont respectivement un et trois points de retard sur les Galiciens. Majorque qui a battu Eibar avant la trêve a rabattu les cartes. Ces derniers sont toujours menacés tout comme Valladolid, le 15eme. Les partenaires d'Hatem Ben Arfa ont seulement quatre points d'avance sur la zone rouge.