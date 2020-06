Omar da Fonseca : "Le foot est une chose essentielle de ma vie"

Première question et peut-être la plus importante... Es-tu content Omar de retrouver La Liga ?

Depuis un certain temps déjà, je suis content, excité... je retourne en adolescence. On a vécu une situation inédite, triste, malheureuse. On a été opprimé parce que... l'accident de la vie nous a confronté à quelque chose de très délicat. On a été privé de plein de libertés : celle de jouer au football ou de regarder rouler un ballon. Dans ma fin de vie, c'est une chose essentielle à mes yeux. J'ai été frustré. Forcément, j'attends maintenant cette adrénaline d'une chose que j'aime, le football.

En Bundesliga, on remarque que les équipes à domicile, sans le soutien de leur public, ont beaucoup de mal à s’imposer depuis la reprise. Tu t’attends à la même chose en Espagne ?

J'ai tout entendu là-dessus. D'après moi, le public est l'essence de tout spectacle. Les joueurs sont transcendés par les supporters. C'est grâce aux encouragements ou aux sifflets que de nombreux joueurs atteignent leur meilleur niveau sur le terrain. La question, c'est de savoir par exemple si sans public, Messi peut devenir moins bon ? (sourire) Peut-il devenir médiocre ? Il y a plein de secrets autour de cette situation. On arrive dans un nouveau football. Sergio Ramos par exemple : il aime se nourrir de l'ambiance du stade. Est-il qu'il ne va pas se sentir ridicule à faire de grands gestes et à gueuler sur la pelouse ? Ou le contraire. Casemiro, qui ne parle pas beaucoup, va-t-il s'obliger à plus communiquer comme on sera plus concentré sur les joueurs ? On est dans le doute.

Il faut aussi parler de l'enchaînement des matchs avec des rencontres tous les trois jours... Les joueurs n'ont pas joué depuis trois mois et même si certains se sont entraînés pendant le confinement, tous le monde n'a pas 250 m2 pour s'entraîner seul comme les joueurs du Real ou du Barça. Le mec de Eibar ou de Granada, il ne s'est pas entraîné dans son appartement hein... Il faut aussi se rappeler qu'on ne recommence pas de zéro ! On a déjà un classement établi, avec des positions à conserver ou à gagner. On est dans l'inconnu. Personnellement, je préfère voir le verre à moitié plein. C'est top cette reprise.

Le derby de Séville sans public ce soir (22h - beIN SPORTS 1), cela va faire bizarre tout de même non ?

C'est évident qu'il faudra dépasser cette nudité des tribunes vides. Mais on ne pourra jamais enlever le style de jeu des équipes espagnoles. Quand tu vois le Betis : Guardado, Canales, Fekir... Oui, ce sera étrange, surtout à Séville. Les jours de matchs, la ville tremble ! Il faut par contre penser à la télévision. Je lisais un article récemment qui expliquait qu'au Mexique, 4 millions de personnes ont regardé les matchs allemands ! Les joueurs savent qu'ils vont être scrutés ce soir. Tous le monde va regarder le derby de Séville. Autant les premières dix minutes, les joueurs ressentiront peut-être des froideurs, autant par la suite, le rythme va monter crescendo. Je crois à un très bon spectacle ce soir.

En dehors du derby, le mano a mano en tête du championnat va se poursuivre en cette fin de saison. Quel est ton favori entre le Barça et le Real Madrid, séparés par deux points au classement ?

Dès le début de saison, j'ai dit que le Real Madrid serait champion. Si on regarde le calendrier, le Barça doit jouer chez l'Atlético, à Séville... Barcelone bénéficiera du retour de Suarez mais du côté du Real, on va aussi assister au retour de Hazard et Asensio. Il ne faut pas oublier qu'à cause des travaux, le Real ne jouera pas au Santiago Bernabeu mais à Valdebebas, au stade Alfredo Di Stefano.

Parmi les surprises de la saison figurent la Real Sociedad (4e) et Getafe (5e). L’un des deux clubs peut-il accrocher une place en Ligue des Champions ?

La Real Sociedad peut le faire parce qu'ils ont un groupe et une manière de jouer... Pour Getafe, je n'y crois pas du tout. On parlait du public tout à l'heure : Getafe est une équipe moins technique qui se dépasse beaucoup grâce à l'énergie de ses supporters. Ils ont besoin du bruit. Je pense déjà que Séville devrait se qualifier...

Et l'Atlético dans tout ça ? Les Colchoneros (6e) sont-ils en mesure de revenir dans le Top 4 et de valider une qualification pour la prochaine Ligue des Champions ?

Oui bien sûr. L'Atlético a une équipe très homogène, avec de la virtuosité et du physique. J'ai lu que Diego Costa revenait à un très bon niveau. L'Atlético va le faire.