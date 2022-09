Marcelo acclamé par 20.000 personnes

Marcelo, accompagné de sa femme et de ses deux fils, est arrivé à l'aéroport international d'Athènes dans l'après-midi en jet privé et a été escorté au stade par le directeur sportif du club, Christian Karembeu.Il est entré sur le terrain en portant le même numéro 12 qu'il a porté au Real Madrid au cours des 16 dernières saisons.Les termes du contrat n'ont pas été annoncés ; les sites sportifs grecs ont rapporté que le bail était d'un an, avec une option pour une année supplémentaire. Marcelo, 34 ans, a disputé 58 matches avec le Brésil de 2006 à 18, dont les Coupes du monde 2014 et 2018.