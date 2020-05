OFFICIEL : La Liga reviendra la semaine du 8 juin

Javier Tebas, le président de la Liga, avait l'intention de reprendre la Liga le 12 juin et visiblement, son souhait sera bien exaucé. Ce samedi, Pedro Sanchez, le président du gouvernement a tenu une conférence de presse.

Des conditions pour la sécurité maximale des participants



🚨PEDRO SÁNCHEZ ANUNCIA LA FECHA DE VUELTA DE LA LIGA

➡️la Liga de fútbol volverá el 8 de junio pic.twitter.com/w5G5P2vhPn

— Carrusel Deportivo (@carrusel) May 23, 2020





Il a déclaré que "le championnat d'Espagne reprendra la semaine du 8 juin. La semaine du 8 juin, la reprise des grandes compétitions sportives et professionnelles, et notamment la Liga de football, sera autorisée. Le ballon roulera à nouveau dans des conditions qui garantissent une sécurité sanitaire maximale à tous ses participants. Le football espagnol a un public massif à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières, mais ce ne sera pas le seul loisir que nous récupérerons dans les prochaines semaines ." Le FC Barcelone est leader du championnat avec deux points sur son dauphin, le Real Madrid.