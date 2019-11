Odegaard revient à la maison

105 - Martin Odegaard est le joueur de Liga qui tente le plus de passes vers la surface adverse (105), tente (284) et réussit (226) le plus de passes vers les 30 derniers mètres adverses et récupère le plus de ballons dans le dernier tiers adverse (14).



Précieux. #AskOptaJean https://t.co/bvo1rvArZM

— OptaJean (@OptaJean) November 18, 2019

A 20 ans, Martin Odegaard a déjà une carrière de footballeur bien entamée. Le destin un peu obligé d'un petit prodige. Arrivé à 15 ans au Real Madrid, le trésor norvégien est certes devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club en championnat. Mais il n'a jamais eu réellement sa chance. Pour le moment... Enchaînant des prêts convaincants aux Pays-Bas, un an et demi à Heerenveen puis surtout la saison passée au Vitesse Arnhem (neuf buts et 12 passes décisives), le milieu de terrain s'affirme désormais avec la Real Sociedad, où il a notamment été élu joueur du mois de septembre en Liga. Il est aussi, déjà, un cadre de l'équipe de Norvège (20 sélections).« Je suis en contact avec le club, a-t-il ainsi révélé à Eurosport. Parfois ils m'écrivent, ils m'ont félicité pour mes débuts à Saint-Sébastien et m'ont dit qu'ils étaient contents de moi. » Il y a quelques jours, dans un entretien accordé à TV2, il a montré beaucoup de maturité dans la façon d'aborder ce passage de sa carrière : « Je pense que ce prêt long, c'est bon pour moi. Pour les jeunes joueurs, il est important de jouer et prendre ses responsabilités. Je veux un peu de stabilité. Il y avait beaucoup d'équipes intéressées, mais j'ai eu de bonnes sensations. » L'histoire pourrait être savoureuse samedi à Santiago-Bernabeu, où il entend bien revenir en grande pompe après un petit mois d'absence à cause d'une blessure au talon.« Ce match sera très spécial pour moi, vient-il d'avouer à Cadena SER. Mais l'idée, c'est de rester deux ans à la Real Sociedad. Je m'y sens chez moi, je suis très heureux et la ville est très jolie. Mon but, c'est de réussir au Real, mais je ne suis pas pressé... Dans deux ans ou cinq ans, peu importe. » Pour le moment, il dit ne pas parler directement à Zinedine Zidane (celui qui l'a fait jouer en Liga, il y a quatre ans) ou au président Florentino Perez. Mais s'il venait à faire tomber le Real dans son antre, ce qui permettrait ainsi aux Basques de confirmer leur excellent début de saison en doublant les Merengue, ils iront peut-être lui dire un mot.