Ocampos blessé, le verdict est tombé

Ce samedi au stade Ramón Sánchez Pizjuán, les partenaires et l'entraîneur de Lucas Ocampos ont eu très peur au moment où l'Argentin les quittait sur civière, direction l’hôpital. Quelques instants plus tôt, l'attaquant sévillan s'était retrouvé au sol, fauché par le tacle assassin de Djené Dakonam. Au moment de sa sortie, Ocampos avait tout juste eu le temps de glisser à Julen Lopetegui : "Ils m'ont détruit la jambe". Deux jours plus tard, la nature exacte de sa blessure est connue.

Et c'est un petit soulagement pour l'ancien de l'Olympique de Marseille, puisque les médecins lui ont indiqué ce lundi qu'il souffrait d'une entorse ligamentaire de grade 2. Si le ligament ont bien été touché, il n'y a pas eu de déchirure. Du coup, la période d’indisponibilité de Lucas Ocampos est estimée à un minimum de trois semaines. Le Séville FC est actuellement quatrième de Liga, à un point du Real Madrid et du FC Barcelone.