Nouvelles inquiétudes au Real Madrid

Le sort semble décidément s’acharner sur le Real Madrid depuis le début de saison. Après un été marqué par une cascade de blessures, dont celle dont se remet à peine Eden Hazard, l’automne part en effet sur des bases identiques. Après Ferland Mendy, de nouveau sur le flanc en raison d’une lésion à la cuisse droite, Nacho, blessé au genou, et Toni Kroos, touché aux adducteurs, c’est en effet au tour de Luka Modric et Gareth Bale de rejoindre l’infirmerie madrilène où Marco Asensio prend son mal en patience depuis la préparation.

Se faisant face sur la pelouse du Cardiff City Stadium, Gareth Bale et Luka Modric sont non seulement repartis dos à dos (1-1), un match nul qui compromet un peu plus les chances de qualification des Gallois, mais également en grimaçant, tous les deux touchés dans leur chair en toute fin de match.

J-12 avant le Clasico

Victime d’un choc avec Harry Wilson, Luka Modric a été blessé à la jambe droite et a dû laisser sa place dans le temps additionnel. Et après être resté de longues secondes au sol, le Ballon d’or 2018 a dû être soutenu par deux membres du staff croate pour quitter la pelouse. Quant à Gareth Bale, touché à la jambe gauche, il en a été quitte pour rester sur le terrain jusqu’au bout, Ryan Giggs ayant déjà effectué ses trois changements. Les grimaces n’en étaient pas moins de mise sur le visage de l’ancien Spur.

Et Zinedine Zidane peut être d’autant plus inquiet que la semaine prochaine s’annonce cruciale pour les Merengue. Mal embarqué en Ligue des champions, le Real Madrid, qui ne compte toujours qu’un point après deux journées, devra en effet absolument profiter de son déplacement à Galatasaray pour redresser la barre. Et ce quatre jours avant un choc forcément capital sur la pelouse du Barça quand bien même le Real peut, là, se prévaloir de deux longueurs d’avance sur son rival historique.