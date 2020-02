De retour à l'entraînement depuis quelques jours avec le Barça, l'attaquant français Ousmane Dembélé a dû écourter sa séance ce lundi matin, la faute à un nouveau souci d'ordre physique. Le quotidien sportif madrilène Marca a mentionné un problème musculaire, confirmé par la suite par le club dans un communiqué : « Dembélé a ressenti une gêne à la cuisse droite, conséquence d'une fatigue musculaire.

Il poursuivra son programme de récupération ». Quique Sétien, l'entraîneur Blaugrana, avait récemment indiqué que l'intensité que son ailier mettait dans les entraînements lui mettait « les larmes aux eux. »

LATEST NEWS | During this morning’s training session, Ousmane Dembélé felt some discomfort in his right leg as a consequence of muscle fatigue. He will continue with his rehabilitation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb