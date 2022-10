Nouvelle blessure au Barça

L'absence de Franck Kessié prive désormais Xavi Hernandez de sept joueurs de l'équipe première. Après la défaite cuisante contre l'Inter en Ligue des Champions, il est apparu qu'Andreas Christensen, sorti pendant le match, serait absent pour trois à quatre semaines. Il ne devrait pas être en mesure de participer au Clasico, qui aura lieu dimanche, dans une semaine.

Hécatombe de blessures au Barça

Franck Kessié est entré en jeu en fin de match, mais a subi le même sort. Mundo Deportivo confirme que Kessié est également susceptible de manquer le Clasico. Il souffre d'une entorse à l'adducteur qui le tiendra probablement éloigné de l'action pendant deux semaines. Pendant ces deux semaines, il ne pourra pas jouer les matchs contre le Celta Vigo, l'Inter, le Real et potentiellement Villarreal. Il s'ajoute aux absences de Frenkie de Jong au milieu de terrain, de Memphis Depay en attaque et de Ronald Araujo, Jules Koundé, Hector Bellerin et Christensen en défense.