Nouvelle alerte pour Messi

Lionel Messi vit décidément un début de saison difficile. S’il a été auréolé, lundi, d’un nouveau trophée individuel, The Best, récompensant le meilleur joueur de l’année 2019 selon la Fifa, l’Argentin peine à briller sur les terrains. La faute à des pépins physiques à répétition. Après avoir été absent plusieurs semaines en raison d’une lésion au mollet droit qui l'a laissé sur le flanc plus d'un mois, l’Argentin est en effet à nouveau blessé, cette fois aux adducteurs de la cuisse droite.

Tout est parti d’un coup reçu derrière la cuisse à la demi-heure de jeu et qui a nécessité l’intervention du kiné et un massage de plusieurs minutes le long de la touche. Mais s’il a pu reprendre le jeu, le quintuple Ballon d’or en a été quitte pour arrêter les frais à la mi-temps, Ernesto Valverde se résignant à le remplacer par Ousmane Dembélé.

"Il s'agissait de ne pas prendre de risque" Ernesto Valverde

A en croire l’entraîneur du FC Barcelone, le principe de précaution a prévalu. "C'est une petite gêne à l'adducteur et par précaution nous avons décidé de ne pas prendre de risque", a ainsi assuré le technicien catalan. L’Argentin n’en est pas moins suspendu au verdict des examens médicaux auxquels il doit se soumette dès ce mercredi. "En principe, ce n'est rien de plus, on verra demain pour l'indisponibilité", a d’ailleurs ajouté Ernesto Valverde avant d’insister sur le principe de précaution: "Il s'agissait de ne pas prendre de risque car il revient de blessure. On voulait éviter une rechute, rien de plus."

A en croire TV3, aussi minime soit-elle, cette nouvelle blessure devrait empêcher Lionel Messi d’être du déplacement à Getafe, samedi. Et l’Argentin est également inévitablement incertain pour le choc de Ligue des champions face à l’Inter Milan. Ce qui serait autrement plus dommageable pour les Blaugrana.

