Nouveau Soulier d'or pour Messi

Le meuble, avec ces six Souliers d'or, a fière allure. Pour la sixième fois de sa carrière, donc, Lionel Messi a reçu ce trophée qui récompense le meilleur buteur d'Europe, tous championnats confondus. L'attaquant du Barça a frappé à 36 reprises la saison passée en Liga, et devance ainsi Kylian Mbappé, auteur de 33 buts en Ligue 1 en 2018-2019, et le vétéran Fabio Quagliarella, meilleur réalisateur de Serie A avec la Sampdoria avec 26 buts, à 36 ans.

Ce sixième Soulier d'or permet à Messi de devancer dans cette catégorie son éternel rival, Cristiano Ronaldo, lauréat en 2008, 2011, 2014 et 2015. Ils sont les deux seuls joueur à l'avoir remporté au moins trois fois, alors que parmi les buteurs récompensés à deux reprises, on retrouve Thierry Henry, Diego Forlan ou, pour remonter plus loin, Gerd Müller et Eusebio. Messi a reçu ce nouveau trophée en famille, avec sa femme Antonela et deux de ses trois fils, les aînés Thiago et Mateo. Parmi les joueurs du Barça, Jordi Alba était présent, tout comme Luis Suarez, le Soulier d'or 2014 et 2016. Messi a profité pour leur rendre hommage. "Sans mes coéquipiers, je ne l’aurais pas fait. C’est une reconnaissance pour tous mes coéquipiers quand je reçois une telle récompense", a confié l'Argentin, relaye la presse catalane.

Messi s'est ensuite exprimé sur les objectifs du FC Barcelone cette saison. Même si la Ligue des champions échappe aux Blaugranas depuis 2015, la Liga reste la priorité. "Evidemment, la Ligue des champions est une compétition très spéciale, et chaque année nous voulons la gagner, mais le championnat est le plus important pour nous, a-t-il expliqué. C'est ce qui fait que nous pouvons ensuite être en Ligue des champions et y exister. Même si nous visons la Ligue des champions, nous n'oublions jamais le championnat et la Coupe du Roi. A Barcelone, nous visons tout".