Bruno Guimaraes a été une révélation pour Newcastle depuis son arrivée de Lyon en janvier, marquant sept buts et s'imposant comme l'un des meilleurs à son poste en Premier League. Des rapports récents ont suggéré que le Real s'intéresserait à lui s'il ne parvenait pas à recruter Jude Bellingham l'été prochain, mais le Brésilien a déclaré à Sky Sports qu'il se sentait chez lui à Newcastle.

Guimaraes se plait à Newcastle

"C'est toujours agréable quand des équipes vous regardent, mais mon plan est juste de faire de mon mieux à Newcastle", a-t-il déclaré. "Le reste, je le laisse à mon agent. Il me reste trois ou quatre ans de contrat. C'est tellement long. Je vous jure que je ne pense pas à d'autres choses. Je ne me concentre plus que sur Newcastle et la Coupe du monde."



"Je me sens chez moi", a ajouté Bruno. "Je pense que c'était l'une des décisions les plus difficiles de ma vie, de changer de pays, de changer de ligue, et dans une année de Coupe du monde en plus. C'était une décision vraiment difficile, mais je pense que c'était la bonne. Je suis très heureux. C'est une étape incroyable. Je me sens comme un Geordie maintenant."