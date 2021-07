Alessandro Nesta sait ce que c'est que de travailler sous Carlo Ancelotti, et l'emblématique défenseur italien a fait l'éloge de son ancien patron à l'AC Milan. Le duo a travaillé ensemble pendant plusieurs années à San Siro, et Nesta a louangé le nouveau patron du Real Madrid. "Ancelotti est un deuxième père", a déclaré Nesta à La Gazzetta dello Sport. "Vous vivez bien avec lui mais il exige beaucoup."

