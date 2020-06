N’enterrez pas Bacca !

Carlos Bacca était titulaire mardi soir face à Majorque, dans le cadre de la 29e journée de la Liga. Une rareté pour l’avant-centre colombien, qui n’a débuté que 5 matchs de championnat depuis le début de saison, pour 9 entrées en jeu. Et il a su en profiter pour inscrire, à bout portant, son deuxième but, et offrir ainsi une précieuse victoire à Villarreal (1-0). Buteur à trois reprises en Coupe du Roi, il est aujourd’hui remplaçant, d’autant plus depuis l’arrivée de Paco Alcacer cet hiver en provenance de Dortmund.

Déjà décisif à Alaves



Il était d’ailleurs resté cloué sur le banc 7 matchs consécutifs avant l’interruption de la saison en raison de la crise sanitaire. L’attaquant de 33 ans prouve malgré tout qu’il peut toujours se montrer décisif. Car comme ce but inscrit face à la formation des Baléares, son unique autre réalisation, fin janvier sur la pelouse Alaves, valait également cher, le sous-marin jaune s’imposant finalement 2-1 au Pays basque. Actuel 7e de Liga avant son déplacement à Grenade vendredi soir (19h30), Villarreal, qui peut encore rêver d’une qualification en Ligue des champions, pourrait donc bien avoir besoin de son expérimenté buteur dans le sprint final.

Profiter des cinq changements



Surtout que des affrontements face à des adversaires directs se profilent, que ce soit Valence (32e journée), Getafe (35e journée) ou encore la Real Sociedad (36e journée). Autant d’occasions pour Carlos Bacca de prouver, si on lui en donne encore l’occasion, qu’il a toujours le sens du but. Avec la possibilité d’effectuer désormais cinq changements lors de cette fin de saison, l’ancien Sévillan devrait encore plus avoir l’opportunité de se montrer. Et même si, après six saisons consécutives avec un minimum de 13 buts en championnat, à Bruges, Séville, Milan et Villarreal, il n’avait marqué que 6 fois lors du dernier exercice et ne devrait pas non plus atteindre les 10 réalisations cette saison, Villarreal s’en satisfera amplement s’il continue à être décisif.

L'inspiration géniale de Bacca