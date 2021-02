Nabil Fékir, auteur d'un magnifique but lors de la victoire significative du Bétis à Villarreal dimanche 1-2), n'a marqué que pour la deuxième fois de la saison en Liga. S'il est très en retard sur ses temps de passage connus à l'OL (de neuf à 18 buts lors de ses quatre saisons pleines) ainsi que pour sa première année à Séville (sept buts), il a délivré cinq passes décisives, soit déjà une de plus que la saison passée. Dans ce domaine, il pourrait aller tutoyer ses plus belles années lyonnaises, à neuf passes en 2015 et sept passes en 2018.





Comme le disait encore Didier Deschamps au moment de dévoiler sa première liste de la saison, pour les matchs du mois de septembre, "il se passe toujours quelque chose lorsqu'il a le ballon, il est décisif, il marque et fait marquer, c'est une très bonne chose qu'il soit là". A l'époque, Nabil Fékir revenait pour la deuxième fois de suite en bleu, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un an et demi. S'il n'a pas été retenu en octobre, le milieu offensif du Bétis a été à nouveau sélectionné pour le dernier rassemblement de novembre, contraint de déclarer forfait sur blessure.

[🎥 BUT] 🇪🇸 #LaLiga

😍 Le but superbe de Nabil Fekir !

🤯 Le champion du monde élimine astucieusement son défenseur pour crucifier le gardien de Villarreal... du pied droit !https://t.co/T6u9WT0qWO

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 14, 2021





Houssem Aouar était venu le remplacer, mais Didier Deschamps s'était montré très clair lorsqu'il avait expliqué ses premiers choix : "Il y a d’autres joueurs avec un profil similaire qui me donnent plus de garanties que Houssem Aouar. Il est venu, on a vu certaines choses. Nabil Fekir donne plus de garanties." Le patron des Bleus restant toujours fidèle à sa logique de groupe, l'ancien Lyonnais sera forcément favori pour une place à l'Euro s'il continue de monter en puissance. Car même au coeur de son inconstance, "DD" a donc rarement oublié de lui montrer des signes.



Meilleur dribbleur de Liga la saison dernière derrière Lionel Messi, avec plus de trois dribbles par match, il est encore (au pointage de la semaine passée) le dauphin de l'Argentin sur l'ensemble des cinq grands championnats européens, concernant les tirs au but au sortir d'une conduite de balle - à égalité avec Cristiano Ronaldo (32 pour Lionel Messi, 28 pour le Portugais et le Français). Salaire le plus élevé de l'histoire du Bétis, Nabil Fekir "était le premier à vouloir marquer, mais il n'en faisait pas une obsession", assure son coach Manuel Pellegrini, qui l'a toujours soutenu. "Son niveau était très bon, qu'il marque ou pas." Puisque tout le monde semble d'accord...