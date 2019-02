Mourinho accepte une peine de prison

Alors que José Mourinho était l’invité vedette d’un match de hockey à Saint-Pétersbourg, lundi, non sans faire parler de lui en s’effondrant sur la glace, son cas était à l’étude du côté du tribunal de Madrid. L’entraîneur portugais a accepté une peine d’un an de prison et une amende de 2,2 millions d’euros pour avoir "oublié" de déclarer une somme totale de 3,3 millions d'euros lors de son passage sur le banc du Real Madrid.

Evidemment, le "Special One" ne passera pas par la case prison, à l’instar des nombreux footballeurs vedettes également épinglés par le fisc espagnol. De telles condamnations de prison inférieures à deux ans ne sont pas purgées de l’autre côté des Pyrénées.

Ce n’est pas grand-chose, néanmoins, pour les finances de l’entraîneur vedette. José Mourinho vient en effet d’empocher le pactole de 25 millions d’euros lors de son licenciement du côté de Manchester United au mois de décembre. Le technicien passé par l’Inter Milan et Chelsea a d’ailleurs touché un total incroyable de 62 millions en indemnités de licenciement durant sa carrière…