Morata et l’Atlético Madrid repartent de l’avant / Liga (J16)

Diego Simeone peut souffler. L’entraineur argentin a vu ce samedi son équipe de l’Atlético Madrid reprendre goût à la victoire dans le championnat espagnol. Et il était temps, vu le retard accusé sur les équipes de tête. Après une mini-crise d’un mois, les Matelassiers se sont redressés en venant à bout d’Osasuna à domicile. Dans cette partie, le succès a été long à se dessiner à cause notamment des nombreux arrêts du portier de Pampelune, mais l’essentiel a été fait. En gagnant, les Madrilènes reviennent à deux points du podium.



C’est Alvaro Morata qui a délivré l’Atlético dans cette rencontre. Le meilleur buteur de l’équipe a trouvé la faille d’une très belle tête décroisée suite à un excellent centre de Kieran Trippier (67eme, 1-0). L’ancien attaquant de Chelsea a confirmé ainsi ses progrès dans le jeu aérien puisqu’il en est désormais à quatre réalisations de ce type cette saison. Ce but a ouvert l’appétit aux locaux car huit minutes plus tard seulement, Saul Niguez a doublé la mise en convertissant un service d’Angel Correra. Avec ce réveil en Liga, et qui faisait suite à la qualification pour les 8emes de la Ligue des Champions, la formation madrilène a connu une semaine parfaite. Cela valait bien une explosion de joie d’El Cholo devant le banc de touche.