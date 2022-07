Miralem Pjanic vers une destination exotique

Le milieu de terrain bosniaque est arrivé en 2020 en provenance de la Juventus, mais n'a pas réussi à s'entendre avec Ronald Koeman lors de sa première saison, jouant avec parcimonie. À la fin de la saison, Pjanic s'en prenait publiquement à Koeman. Incapable de trouver un acheteur pour son gros salaire, le FC Barcelone a trouvé un accord avec le Besiktas pour un prêt d'une saison, mais il est à nouveau confronté au même problème cet été.

Nouveau point de chute pour Pjanic

Plus tôt dans la fenêtre de transfert, il était lié à l'Olympique de Marseille, une option qui semble avoir disparu si elle existait vraiment auparavant. Finalement, Barcelone a peut-être trouvé un prétendant prêt à couvrir le salaire de Pjanic, selon Sport. La question est de savoir si Pjanic est prêt à partir pour ce club. Son ancien manager à la Roma, Rudi Garcia, est actuellement en charge d'Al-Nassr en Arabie Saoudite et espère ramener Pjanic sous son aile. Du point de vue de Pjanic, quitter l'Europe reviendrait peut-être à quitter le haut niveau du football plus tôt qu'il ne le souhaite à l'âge de 32 ans.