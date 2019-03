Elle restera l’image marquante de ce Clasico historique du point de vue statistique, puisqu’il permet au Barça, vainqueur (1-0) et invincible depuis trois matches au Bernabeu, non seulement de faire un pas sans doute décisif vers un nouveau titre en Liga – il compte 10 points d’avance en tête du classement – mais aussi de prendre l’avantage au bilan des confrontations entre les deux rivaux (96-95).

Pour le reste, la rencontre ne restera pas dans les annales par son contenu, mais tous les supporters garderont en mémoire cet accrochage bouillant entre les deux capitaines Sergio Ramos et Lionel Messi. Quand en fin de première période, le rugueux défenseur madrilène s’est fendu d’un coup de coude qui va laisser à terre « La Pulga » durant de longues secondes… On n’aurait pu en rester là, si une fois remis sur pieds, Messi ne s’était pas précipité au-devant de son adversaire pour un duel tête contre tête électrique ! D’autant plus que l’arbitre n’aura pas cru bon de sanctionner Ramos.

"Léo avait du sang"

A l’issue de la rencontre, ce dernier minimisait son geste: "C'est une action comme ça, il n'y a rien de mal entre nous deux. Il l'a mal pris, mais ce genre de choses arrive sur le terrain".

On avait une toute autre vision des choses dans le camp des vainqueurs. A commencer évidemment par le plus Catalan des Catalans. Gerard Piqué dénonçait une volonté délibérée de faire mal: "Léo avait du sang sur les lèvres, c’était une agression", a estimé sans détour l’emblématique défenseur barcelonais. Son coéquipier Sergio Busquets a appuyé cette opinion : "Léo avait du sang et, d’habitude, il ne s’énerve jamais", a-t-il expliqué. "On savait qu’il s’était passé quelque chose". Ce n’était pas le cas de l’arbitre de la rencontre.