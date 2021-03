Messi va égaler le record de Xavi au Barça

S'il joue ce lundi soir face à la lanterne rouge de Liga, Lionel Messi marquera un peu plus de son empreinte l'histoire du FC Barcelone. L'Argentin devrait selon toute vraisemblance égaler le record du nombre de matchs disputés sous le maillot du Barça, actuellement détenu par une autre légende du club, Xavi (767).

Une performance de choix que n'a pas manqué de saluer, avec un peu d'avance, Ronald Koeman : "C'est un nombre de matchs incroyable, a déclaré le Néerlandais ce dimanche en conférence de presse. Ce sera un grand match, même si sur le suivant, ce sera un de plus que Xavi. Le nombre de matchs, de buts, de triplés et de titres, espérons que nous continuerons à gagner des titres avec Leo."

Une énième déclaration et un nouvel appel du pied pour que Lionel Messi reste toujours plus longtemps au sein de la maison blaugrana. Avant de disputer cette rencontre comptant pour la 27e journée de championnat, le FC Barcelone occupe la troisième place, à sept points du leader, l'Atlético de Madrid.

❝Incredible.❞



— @RonaldKoeman on Leo #Messi as he gets ready to draw even with Xavi's Barça record of 767 games played pic.twitter.com/FvmWXolo2G

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 14, 2021