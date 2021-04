Messi s’éloigne du PSG

Le scénario où Lionel Messi signe une prolongation de contrat pour poursuivre sa carrière en Catalogne prend de l'ampleur. Selon la chaîne de télévision catalane TV3, Jorge Messi, père et agent du six fois vainqueur du Ballon d'Or, a eu il y a quelques jours des entretiens positifs avec le président récemment élu du Barça, Joan Laporta, sur un renouvellement de contrat. Cette source ajoute néanmoins qu’aucune offre concrète ne peut encore être faite à Messi, car cela devra attendre la fin de l’audit interne que la nouvelle administration du Barça a commandé, dans le but de vérifier l’état exact des comptes du club.

Messi fait un pas en avant

Messi pourrait convenir d'un accord à long terme avec Barcelone qui inclut un avenir hors-terrain dans l'organigramme du club. Compte tenu de la situation financière précaire du Barça - les chiffres publiés en janvier indiquaient que le club avait un peu plus d'un milliard d'euros de dette - TV3 ajoute que Messi pourrait accepter un salaire annuel inférieur, en échange d'un accord à très long terme qui couvrirait également son avenir post-retraite.