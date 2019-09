Messi régale Griezmann puis se blesse

La "MSG" a déjà frappé... mais n'a pas duré ! Ernesto Valverde a pu aligner, pour la première fois de la saison, Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann ensemble en attaque, mardi contre Villarreal lors de la sixième journée de Liga. Chargé de sortir le FC Barcelone de la crise, le trio a posé la première pierre à l'édifice du succès catalan (2-1). Au final, le Barça se relance avec une victoire timide après la déroute à Grenade (2-0), sans réellement convaincre. Et pour cause, le prodige argentin a été contraint de sortir à la pause.

Lionel Messi, dont la relation avec "Grizi" suscite beaucoup d'attente, n'avait pas tardé à offrir une première passe décisive au Français. Au premier poteau sur un corner du numéro 10, Antoine Griezmann ouvrait la marque en déviant parfaitement le ballon de la tête (1-0, 6e). La troisième réalisation du Tricolore en championnat. Moins de 10 minutes plus tard, Arthur enfonçait le clou d'une frappe sublime de 25 mètres (2-0, 15e). En échec à l'extérieur mais souverain à domicile cette saison, le Barça se dirigeait vers un succès tranquille au Camp Nou. Jusqu'à la 28e minute, moment où Messi reste à terre, puis sort trois minutes pour se faire masser la cuisse gauche.

Dembélé de retour

Blessé à plusieurs reprises depuis le début de la saison, l'Argentin honorait sa première titularisation face au Sous-marin jaune. S'il a serré les dents jusqu'à la pause, les socios ont pris deux coups sur la tête en quelques minutes. D'abord sur un missile de l'inusable Santi Cazorla (2-1, 44e), qui sortira ovationné en seconde période, puis en voyant Ousmane Dembélé revenir sur la pelouse à la place de Messi au retour du vestiaire (46e). Le dribbleur français, lui aussi de retour de blessure, a réussi une bonne entrée mais n'a jamais pu mettre ce Barça, fébrile, à l'abri.

Finalement, les Catalans ont tenu bon sans but supplémentaire. L'essentiel est acquis avec ce succès qui était devenu obligatoire. Les joueurs d'Ernesto Valverde reviennent provisoirement à un point du trio de tête au classement de la Liga. Mais l'entraîneur du Barça est loin d'avoir soigner tous les maux d'un collectif qui peine à se mettre en place. Composer avec la santé de Messi n'était pas forcément prévu dans l'équation de rentrée, mais c'est bien la principale donnée.