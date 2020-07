"Messi peut pousser jusqu’à 2025"

Agé de 33 ans, Lionel Messi n’est plus très jeune. Au regard de la moyenne d’âge des footballeurs de haut niveau, il serait même tentant de dire qu’il commence à se faire vieux. Cependant, cela ne se voit guère dans ses performances, puisqu’il reste aussi brillant et étincelant (22 buts et 19 passes décisives cette saison) que lorsqu’il était en pleine force de l’âge. Mais jusqu’où pourrait-il étirer son parcours ? Un ancien du FC Barcelone pense que La Pulga a encore cinq belles années de football devant lui. Au minimum.

« Chaque année, Messi nous montre quelque chose de différent »

C’est Luis Garcia qui s’est exprimé à propos de l’attaquant argentin, pour évoquer son admiration envers lui et aussi son optimisme sur le fait qu’il va encore donner beaucoup de plaisir à ses fans. « Le voir jouer jusqu’à ses 40 ans ? La façon dont il joue, l'adaptation de son style au jeu est impressionnante, a déclaré le champion d’Europe 2005. Chaque année, il nous montre quelque chose de différent mais maintient le même nombre de buts et de passes décisives. Il en met même encore plus chaque année! ».

L’ex-international espagnol a loué aussi l’intelligence du sextuple Ballon d’Or, en soulignant qu’il sait ménager ses efforts et faire en sorte de ne pas trop s’épuiser sur le terrain. « Il s’adapte, il ne passe pas beaucoup de temps à l’avant car il sait que c’est plus difficile, alors il lève le pied un peu plus. Il montre pourquoi il est si intelligent. Il adapte son jeu aux besoins de l'équipe à chaque match. Je le vois très bien jouer en 2025. Facile même », a-t-il indiqué. A noter que Luis Garcia a quitté Barcelone au moment même où Messi intégrait l’équipe première. C’était en 2004.