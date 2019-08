Messi, pas encore remis

Pour l'heure, il n'a manqué que trois matches cette saison... Lionel Messi s'était blessé le 5 août dernier, après ses vacances prolongées pour avoir pris part à la Copa America avec l'Albiceleste. Touché à un mollet, l'international argentin n'était donc pas de la partie lors de la Supercoupe d'Espagne gagnée contre le FC Séville (2-1), et a également fait défaut lors des deux premières journées de Liga, une défaite à Bilbao (1-0) et un net succès (5-2) obtenu dimanche au détriment du Betis Séville. En l'absence de "la Pulga", Luis Suarez et Ousmane Dembélé, également blessés, c'est Antoine Griezmann qui a tiré la couverture à lui en signant un doublé.

Mais la star était attendue sur les terrains dès samedi prochain, sur la pelouse de l'Osasuna Pampelune à l'occasion de la 3e journée de Liga. Or, ça ne devrait pas non plus être le cas... En effet, d'après RAC1, le quintuple Ballon d'or se serait de nouveau blessé mardi lors d'une séance d'entraînement participant à son processus de récupération. Et ce mercredi matin, le Blaugrana ne se serait même pas présenté sur les pelouses du centre d'entraînement catalan. Sans connaître la nature de ce nouveau problème physique, le média espagnol annonçait une nouvelle absence d'un mois pour le numéro 10 du Barça.

Une information rapidement démentie par le club, qui assure de son côté que toutes les précautions sont prises pour que le physique de Lionel Messi soit préservé et préparé au mieux à un retour à la compétition. Tout juste les Barcelonais concèdent-ils que la récupération de l'Argentin sera plus longue que prévue. Ce qui n'écarterait pas pour autant un possible retour sur les terrains dès le week-end prochain...