Messi ou Ronaldo ? Vinicius choisit un coéquipier...

De passage sur le plateau de Fox Sport Brazil, Vinicius a été invité à choisir entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le jeune prodige brésilien du Real Madrid n’a aucune préférence. "C’est difficile, j’ai joué avec aucun des deux. Je vais choisir Benzema, il m’aide toujours sur le terrain", a lancé le joueur de 18 ans, non convoqué pour la Copa América avec les Auriverde.

Cr7 or Messi?

Vinicius: “It’s difficult, I’ve never played with any. I’ll choose Benzema. He always helps me on the pitch”

