Messi, l'inquiétude grandit

Certes il a ouvert la marque pour le FC Barcelone ce mardi, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions qui opposait les Catalans au Paris Saint-Germain (1-4). Mais pour le reste, Lionel Messi a été à des années lumières de son meilleur niveau. Pire, le meneur de jeu du Barça n'a pas semblé très impliqué tout au long du match. De quoi interpeller les observateurs.

Parmi eux, Joe Cole. Ancien pensionnaire de Ligue 1 avec le LOSC, l'ex international anglais a été aussi surpris que peiné de voir Lionel Messi aussi peu à son avantage. Consultant pour BT Sport, il a livré un constat attristé : "Messi paraissait désintéressé. C'est dur de dire cela quand on est un ancien joueur. C'est difficile de le critiquer parce que c'est un génie et le plus grand joueur que j'ai jamais vu jouer, mais ce soir il a donné l'impression de ne pas être impliqué émotionnellement dans la partie."

"Une catastrophe au Barça"

Du coup, Joe Cole estime que signer Lionel Messi serait un "pari" : "Vous devez réfléchir intelligemment avant de signer Messi. A trente-quatre ans, s'il continue à jouer comme cela ce sera un vrai pari. Le faire venir (à Manchester City) dans un club où Pep (Guardiola) se base sur l'énergie, l'enthousiasme et l'esprit d'équipe... C'est une catastrophe au Barça. Je ne sais pas comment tout cela va finir, mais je ne vois pas Messi rester."