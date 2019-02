Messi les a encore bluffés

"Je ne saurais pas lequel de ses buts retenir aujourd'hui." Partenaire de choix de Lionel Messi au Barça, Jordi Alba a logiquement apprécié le triplé inscrit samedi par l'Argentin à Sanchez-Pizjuan, le 50e de sa carrière: une volée du gauche sous la barre, une frappe du droit en lucarne et une pichenette devant le gardien.

"Nous répétons toujours la même chose. C’est un joueur incroyable, de loin le meilleur joueur du monde. Cela continue de vous surprendre", a renchéri le latéral gauche espagnol avant que son entraîneur ne radote également lors de la traditionnelle conférence de presse. "C'est un joueur supérieur, le meilleur au monde, a martelé le coach des Catalans. Pas seulement parce qu'il a marqué trois buts mais aussi parce qu'il lit le jeu. Il sait ce dont l'équipe a besoin."

Quel Messi pour les Clasicos ?

Egalement auteur d'une passe décisive parfaite pour Luis Suarez en fin de match, Lionel Messi a illuminé l'après-midi des Blaugranas en Andalousie. Une prestation de premier plan doublement bienvenue puisque les joueurs de Valverde furent encore en difficulté sur le plan du jeu (ils ont été deux fois menés) et que, aussi surprenant ce que cela puisse paraître, l'Argentin ne semble toujours pas en pleine possession de ses moyens physiques depuis sa blessure contractée contre Valence (2-2) au début du mois.

Seul Barcelonais dangereux à Lyon (0-0) mardi soir en Ligue des champions, Messi a donc remis ça à Séville samedi (2-4) mais son état de forme et l'attitude des Blaugranas continueront assurément de poser question lors des six prochains jours. Les deux Clasicos qui s'annoncent à Santiago-Bernabéu et qui clôtureront une série de quatre matches phares à l'extérieur permettront certainement à Messi et au Barça d'y voir plus clair. Et de rester optimistes ?