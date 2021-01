Messi, le sondage qui fait très mal

L'été 2020 a laissé des traces au FC Barcelone. Après une nouvelle saison relativement compliquée, ponctuée par la gifle reçue face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions (2-8), Lionel Messi a demandé à quitter le navire par le biais d'un burofax qui est resté en travers de la gorge de très nombreux socios catalans. Quatre mois plus tard, la pilule n'est toujours pas passée et l'avenir de l'Argentin au sein de la maison blaugrana continue de faire grand débat.

Ce dimanche, Mundo Deportivo a publié les résultats d'une enquête effectuée via la société Time Consultants, dans laquelle la question suivante était posée : "Pensez-vous que le club (FC Barcelone) doit faire un effort pour conserver Messi ?" A cette question, 220 supporters du Barça ont répondu "non" à 46,8%. Sur ce total, 33,6% expliquent que si Messi veut partir, alors il ne sert à rien de lutter contre cela. Plus radicaux, les 13,2% restants estiment qu'il ne faut même pas lever le petit doigt pour tenter de le conserver.

Messi doit baisser son salaire

Du côté de ceux (52,2%) qui aimeraient garder leur joyaux un peu plus longtemps, 14,5% se disent déterminés à le conserver "à tout prix". Les autres 37,7% veulent bien qu'il reste, mais uniquement "s'il accepte une réduction de salaire". Là encore, le souhait de garder Lionel Messi ne se fait pas sans condition. De son côté, l'Argentin de 33 ans a indiqué il y a quelques jours dans un entretien donné à La Sexta, qu'il réfléchirait sur son avenir "à la fin de la saison". D'ici là, les élections à la présidence du club catalan (fixées le 24 janvier) auront eu lieu.