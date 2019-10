Messi impressionne sur coup franc

Et un qui fait 50. En nettoyant la lucarne du pauvre Jordi Masip peu après la demi-heure de jeu, mardi, lors du match de la 10e journée de Liga face à Valladolid, Lionel Messi a en effet inscrit son 50e coup franc en carrière. De quoi confirmer sans aisance dans l’exercice, l’Argentin affichant désormais 44 coups francs avec le FC Barcelone et six avec la sélection argentine.

Grâce à ce total, Lionel Messi est devenu l’égal de Sinisa Mihajlovic, maître en la matière. L’Argentin reste néanmoins à bonne distance d’autres grands spécialistes de la chose, dont Zico, qui a inscrit pas moins de 101 buts sur coup franc au cours de sa carrière, mais également de Juninho (76), Ronaldinho (66), David Beckham (65) et Diego Maradona (62). Il en est de même de Cristiano Ronaldo qui compte en effet 54 coups francs à son crédit.

Mais alors que Lionel Messi en a déjà inscrit pas moins de huit la saison passée, CR7 n’a toujours pas fait mouche depuis son arrivée à la Juventus Turin et ce malgré 28 tentatives. Sans doute encore plus impressionnant, sur les cinq dernières années, Messi a marqué à 20 reprises sur coup franc. C’est donc plus que la Juventus (15), l’AS Rome, le PSG et Lyon (13) ou Bologne (12), comme le relève El Pais.

"C’est incroyable qu’il en ait déjà inscrit 50, a confié Arturo Vidal à l’issue de la rencontre. Mais nous le voyons tous les jours à l’entraînement et tous les jours nous sommes surpris. On voit bien qu’il vient d’une autre planète. Tout ce qu’il fait, il le fait bien."