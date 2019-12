Messi et le Clasico, toute une histoire

Clasico - Les records à battre

On ne peut pas tout demander à Lionel Messi. Dans l'analyse de ce que représente un Clasico , par exemple, le sextuple Ballon d'Or n'a pas inventé la poudre : « A Barcelone comme à Madrid, ce sont toujours des matchs spéciaux, des matchs à part. Peu importe les états de forme des deux équipes, les résultats précédents ne comptent pas. » Depuis leet son 19eme but lors du choc entre les deux géants, il en est devenu le meilleur buteur de l'histoire, dépassant Alfredo Di Stefano. Ce jour-là, il avait inscritSon premier avait lancé sa légende, pour sescontre les Merengue lors d'un. Personne, depuis la création de la Liga et toutes équipes confondues, n'a plus marqué que lui face au Real Madrid. Le jour où Lionel Messi a sans doute le plus humilié le rival honni, c'était en, il inscrit lesdans le dernier quart d'heure, dont le deuxième mémorable au terme d'un slalom dingue.En disputant mercredi son 42eme Clasico, il va égaler le record du Barça détenu par Xavi. Il rejoint aussi le Madrilène Gento, mais reste à une unité de Manolo Sanchis et surtout de Sergio Ramos, qui va égaler le record absolu. Pour les « haters » de la « Pulga », c'estqui était bénie : en, il a porté sa, etau mois d'. Quant à leur compétition favorite, c'est incontestablement la, puisque Lionel Messi n'a. Pour le reste...