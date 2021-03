Messi et Griezmann régalent face à Huesca / Liga (J27)

Éliminé par le PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions, le Barça n'a pas eu à rougir de sa prestation lors du match retour, forçant le portier parisien Keylor Navas à réaliser des miracles pour garder le club parisien à flot. L'enjeu de cette rencontre face à Huesca était donc double : profiter du nul du leader de la Liga, l'Atlético Madrid, face à son voisin de Getafe pour revenir sur les Colchoneros, mais aussi convertir l'énergie entrevue en C1 sur la scène locale. Bref, il y avait beaucoup à faire ce lundi soir et Messi le savait. C'est sans doute pourquoi La Pulga a décidé de marquer un but d’anthologie dès la 13e minute. Après avoir éliminé Jorge Pulido d'un magnifique extérieur, le natif de Rosario s'offrait une frappe tonitruante qui heurtait la barre avant d'aller au fond. De quoi donner le ton et inspirer ses coéquipiers...



[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 En effet, dès la 35e minute, Antoine Griezmann faisait parler son talent. Le Français s'offrait une frappe sublime du pied gauche, depuis l'entrée de la surface de réparation, qui allait nettoyer la lucarne des cages adverses. Mais Huesca allait s'accrocher malgré cette double démonstration et même obtenir un penalty quand Marc André ter Stegen accrochait Rafa Mir juste avant le repos. Mir se fait justice lui-même, 2-1.

Après la pause, le Barça allait prendre ses distances avec un but de Mingueza (53e). Ce dernier s'offrait un joli coup de crâne qui faisait mouche après réception d'un centre de Messi consécutif à un corner. Huesca n'abdiquait pas pour autant et suite à une déviation de Dani Escriche, Mir reprenait de la poitrine sans cadrer, s'offrant au passage un gros raté peu avant l'heure de jeu. L'intensité allait quelque peu baisser par la suite, même si Ferreiro sollicitait Marc-André ter Stegen d'une frappe soudaine à un quart d'heure de la fin, le portier allemand se montrant impeccable comme à son habitude. Huesca insistait, mais Mir ne cadrait pas une belle opportunité suite à un ballon perdu par Trincao (82e). Messi allait s'offrir un doublé personnel en toute fin de rencontre pour sceller son destin (90e), avec un tir du gauche qui trompait la vigilance d'Alvaro Fernandez. 4-1,score final. L'Atlético voit son avance fondre en tête de la Liga.