Messi est-il perdu sans Suarez ?

🏟 710 matchs

💥 500 victoires

⚽ 622 buts

🐐 Lionel Messi est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter 500 victoires avec un club espagnol ! pic.twitter.com/0ybQqUaCmt



A en croire l'histoire et les statistiques, les supporters du Barça n'ont pas trop de souci à se faire. Normalement, et même si le souvenir récent de la défaite à Valence n'aide pas en ce sens, Lionel Messi n'est absolument pas déboussolé sans son Luis Suarez. Depuis l'arrivée de l'Uruguayen en Catalogne en 2014, il est arrivé à peu près une fois sur dix que l'Argentin joue en l'absence de son avant-centre - 246 matchs ensemble, 27 matchs avec seulement Lionel Messi. Au-delà d'un ratio personnel un poil meilleur pour le quintuple Ballon d'Or (voir plus bas), le Barça affiche un total delorsque Luis Suarez a laissé seul son n°10, soit 70% de succès.Dès la première saison de l'ancien attaquant de Liverpool, le Barça s'était notamment imposé 6-0 à Elche dans cette configuration, en janvier 2015. Rebelote la saison suivante, 6-0 face à Getafe en mars 2016. Et puis, en avril 2017, face à Osasuna (7-1), c'est également(un seul quintuplé, contre Leverkusen en 2012). Le mois suivant, les Blaugrana ont même décroché un titre dans un schéma identique, en finale de Coupe du Roi - après avoir déjà gagné la Supercoupe de la même manière. Bref, une fois par an, il y avait un festival du Barça sans Luis Suarez et avec Lionel Messi. Une série interrompue la saison dernière...Pendant longtemps, la seule défaite dans ce cas de figure restait anecdotique, un soir d'avril 2016 sur le terrain de la Real Sociedad (1-0). Mais à la fin de l'exercice 2018-2019, il y a huit mois, Barcelone s'est incliné en finale de Coupe du Roi avec l'Argentin et sans l'Uruguayen, et c'était déjà contre Valence (1-2). Kevin Gameiro et ses partenaires ont donc remis le couvert la semaine passée à Mestalla, et il s'agit ainsi de lapour guider ses troupes.