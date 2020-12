Messi bientôt cramé ? Le Barça ne le laisse pas respirer

Messi vous semble essoufflé cette saison et ne marque plus avec autant de facilité dans le jeu ? C'est sans doute dû à la crise constitutionnelle que traverse actuellement le Barça et à son envie de quitter le club catalan. Mais aussi car l'Argentin est très sollicité cette année. L'Observatoire du Football CIES a fait le calcul et si Ronald Koeman a réussi à lui faire rater quelques matches de la Ligue des Champions, les données produites dans le dernier rapport du CIES sur l'accumulation de minutes jouées par le natif de Rosario confirment que 2020 a été une année très usante pour un Messi pourtant toujours désireux d'être aligné.

La star argentine est ainsi le troisième joueur le plus utilisé dans les cinq grandes ligues européennes, cumulant 4 293 minutes de jeu au cours de l'année civile en matchs pour le Barça et son équipe nationale. Il est en tête de liste en Liga, et seuls deux joueurs de Premier League ont dépassé son immense total : Harry Maguire pour Manchester United (4745) et Rúben Dias pour Manchester City (4344), tous deux défenseurs. Messi est tout simplement trop important pour le jeu du Barça et à 33 ans, de telles sollicitations constantes laissent des traces dans son organisme. Mais le club Blaugrana ne peut tout simplement pas se passer de lui.

Les joueurs qui ont disputé le plus de minutes en 2020:

Harry Maguire (Manchester United) 4745 minutes

Rúben Dias (Manchester City) 4344 minutes

Lionel Messi (Barcelone) 4293 minutes

Bruno Fernandes (Manchester United) 4164 minutes

Bruno Pacheco (Ceará SC) 4 162 minutes

Romelu Lukaku (Inter) 4 144 minutes

Victor Lindelöf (Manchester United) 4 142 minutes

Raphaël Varane (Real Madrid) 4 123 minutes

Jesús Navas (Séville) 4 110 minutes

Callum McGregor (Celtic) 4106 minutes