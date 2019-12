Messi (Barça) s’attend à un Real calculateur

Le FC Barcelone et le Real Madrid vont en découdre mercredi (20h) à l’occasion du premier Clasico de la saison. La bataille s’annonce très disputée entre les deux rivaux, surtout qu’ils sont actuellement au coude au coude en tête de la Liga. Est-ce aussi à ce genre de matchs que s’attendent les principaux acteurs ? La question a notamment été posée à Lionel Messi, la star de l’équipe catalane.



Dans un entretien accordé à Marca, l’Argentin a prévenu qu’il ne faut pas s’attendre à un énorme spectacle lors de ce choc. Parce qu’il estime que le Real Madrid fera tout pour faire déjouer le Barça au lieu de chercher à imposer son propre jeu. « Lorsque nous jouons au Bernabeu, de nombreux espaces sont générés. Ils nous attaquent davantage parce qu'ils en ont l'obligation en tant qu'équipe hôte et leurs supporters les poussent pour cela. Au Camp Nou, ils jouent un autre type de match, a confié l’attaquant blaugrana. Ils restent un peu plus en arrière, plus compacts entre eux et ils opèrent sur des contres car ils ont des joueurs très rapides aux avant-postes. A Bernabeu, nous jouons 90 minutes de manière équitable. Chez nous, le jeu devient plus verrouillé et plus compliqué ». Les prévisions du sextuple lauréat du Ballon d’Or sont intéressantes, mais elles ne concordent pas avec les propos tenus par Zinedine Zidane. En conférence de presse, l’entraineur français a promis que ses hommes vont privilégier le beau jeu au résultat.

Messi content de ne pas affronter Hazard



Messi sait donc qu’il faudra faire attention aux flèches merengue en cas de perte de balle. À ce titre, il se félicite de ne pas avoir à affronter l’ailier le plus redoutable que possède l’équipe madrilène, en l’occurrence Eden Hazard. L’international belge étant blessé et forfait pour ce match. « Hazard a beaucoup de qualité. C'est un joueur hors pair et qui peut déséquilibrer [les défenses] », a-t-il déclaré à propos de l’ancien Lillois. Mais est-il aussi redoutable que ne l’était Cristiano Ronaldo ? La réponse de La Pulga : « Je pense qu'il est différent de Cristiano, avec des caractéristiques différentes. Il est très difficile de remplacer Cristiano, mais c’est sûr que Hazard est aussi un très grand joueur. »

