Messi apprendra à connaître Griezmann "plus tard"

Lionel Messi et Antoine Griezmann n'ont pas encore pu jouer ensemble, en match officiel, sous les couleurs du Barça.

Malgré les compliments répétés du Français vers l'Argentin, la complicité entre les deux joueurs est à construire, sur et en dehors du terrain. Le quintuple Ballon d'or admet qu'il n'a pas encore pu apprendre à connaître son nouveau coéquipier. "Je connais très peu Griezmann. Je m'entraîne à part depuis qu'il est arrivé. Ils sont partis en tournée et quand ils sont revenus, j'étais peu dans le vestiaire. On apprendra à se connaître plus tard", a-t-il déclaré dans une interview avec le média catalan Sport.

Les deux joueurs pourraient débuter leur première rencontre ensemble lors du match de Ligue des champions face à Dortmund, le 17 septembre prochain (21 heures).