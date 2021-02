Messi a payé 370 M€ d'impôts en 4 ans

La polémique sur le salaire payé par le FC Barcelone à Lionel Messi a fait du bruit de l'autre côté des Pyrénées. Mais s'il gagne beaucoup d'argent, l'Argentin en reverse également un beau morceau au trésor public espagnol. Forcément, cela fait moins de bruit, mais financièrement, l'Espagne s'y retrouve largement.

Ce mardi, El Periodico a dévoilé le montant que Lionel Messi avait ainsi reversé à l'administration, entre la signature de son nouveau contrat en 2017 et aujourd'hui. "La Pulga" a ainsi payé 370 M€, dont la majeure partie concerne l'impôt sur le revenu (275 M€). Pour le reste, Messi a du régler des impôts sur la fortune, mais aussi sur les sociétés (droits à l'image, pour environ 83 M€).

Messi, contribuable solidaire

Et le média de faire une drôle de comparaison en indiquant que "le montant total des impôts payés par Messi équivaudrait à ce qu'un total de plus de 120 000 contribuables paie en impôt sur le revenu". Il précise aussi qu'à l'inverse de nombreuses riches personnalités espagnoles, l'Argentin ne s'est pas domicilié en Andorre pour payer moins d'impôts. Il n'a pas non plus opéré à travers une société comme d'autres grosses fortunes, mais reste une "personne physique" avec un taux d'imposition supérieur à une société.