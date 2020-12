Messi à deux buts d’un record historique

Bien qu’ayant déjà signé de très nombreux accomplissements durant sa carrière, Lionel Messi aurait de quoi être fier de celui qu’il affichera quand il ajoutera deux réalisations supplémentaires à son total de buts avec le FC Barcelone. En trouvant le chemin des filets adverses pour la 643e fois sous la tunique blaugrana, l’Argentin deviendrait le joueur comptant le plus grand nombre de buts avec un seul club dans l’histoire du football, à égalité avec l’illustre Pelé. Cela pourrait arriver dès ce samedi lors du déplacement de l'équipe catalane à Cadiz.

Messi ne se fixe aucune limite

La légende brésilienne avait réussi cet exploit avec le FC Santos entre 1956 et 1974. Il l’avait fait en 656 rencontres, tandis que La Pulga s’est hissé aussi haut en 743 parties. En réussissant ce pari, le sextuple Ballon d’Or pourra ensuite viser d’autres records considérés longtemps comme inaccessibles. Comme celui du plus grand nombre buts inscrits en professionnel (clubs et sélections confondues). Cette marque-là est la propriété de l’ancien goleador tchèque, Josef Bican (805 pions).