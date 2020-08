Messi a demandé à partir !

Et si c'était vraiment la fin entre Lionel Messi et le FC Barcelone ? Selon des informations de Marca, l'Argentin a envoyé un fax au club catalan en demandant la résiliation de son contrat. D'après le journaliste Alfredo Martinez, la décision de la Pulga est définitive. Le numéro 10 ne souhaite plus s'entraîner avec le Barça. Une réunion d'urgence serait prévue entre les dirigeants du club.

🚨🚨🚨 ¡¡¡Messi comunica al Barça que quiere irse!!! https://t.co/10AJbGnhP9 — MARCA (@marca) August 25, 2020