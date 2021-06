Xavi Hernández a accordé une interview au journal espagnol La Vanguardia, dans laquelle il a révélé qu'il a refusé le poste d'entraîneur de Barcelone à deux reprises. "J'ai dit non à Barcelone à deux reprises (...) Et c'est très difficile car je suis un grand fan", a déclaré la légende barcelonaise, qui entraîne actuellement le club qatari d'Al Sadd. Cependant, l'homme de 41 ans a admis que son rêve restait de s'asseoir un jour sur le banc catalan, mais n'est "pas pressé" de prendre le siège de l'actuel boss des Blaugrana, Ronald Koeman, qui a récemment reçu le soutien du président Joan Laporta.

Xavi n'est pas pressé

Koeman a encore un an sur son contrat, et Xavi a laissé entendre qu'il pourrait être prêt à assumer le rôle si Barcelone décidait de ne pas renouveler le bail du Néerlandais. "Je me sens plus préparé que le premier jour, je suis ouvert [au travail à Barcelone]", a déclaré Xavi à La Vanguardia. "Je ne trompe personne, je m'y prépare. Mais vous devez respecter Koeman, une légende du club avec un an de contrat de plus. Tout ce qui doit arriver, arrivera", a-t-il ajouté.