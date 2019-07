Mercato Valence: Mourinho pour remplacer Marcelino ? 

A l'image de ce qu'il se trame actuellement à Nantes, à Valence, de l'autre côté des Pyrénées, l'ambiance n'est pas au beau fixe. En conflit avec le propriétaire Peter Lim, le directeur général Mateu Alemany pourrait être licencié et l'entraîneur Marcelino aurait menacé de démissionner. Selon El Mundo Deportivo, l'agent portugais Jorge Mendes, très proche de Lim et couramment en affaires avec Valence, aurait déjà proposé au businessman singapourien la venue de José Mourinho dans le club Ché. Depuis décembre dernier et son licenciement de Manchester United, le technicien lusitanien est sans club.