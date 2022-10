Mercato : un nouveau prétendant pour Rafael Leao

Après une campagne victorieuse en Serie A, Rafael Leao a commencé cette saison avec une contribution de neuf buts en neuf matchs avec le Milan. Bien qu'il ait un contrat jusqu'en 2024, les négociations sont déjà en cours avec de nombreux grands vautours européens qui lui tournent autour. Le Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid ont tous été liés à Leao. Ces clubs se tiendraient prêts si les négociations du joueur et de Milan n'aboutissent pas à un accord.

Le Real veut Leao

Les espoirs de ces clubs ont reçu un coup de pouce cette semaine. Sky affirme qu'une première réunion entre les représentants de Leao et Milan ne s'est pas bien passée. Mais la Gazzetta dello Sport estime qu'il y a plus de raisons d'être optimiste pour les Rossoneri. Leao doit 16,5 millions d'euros au Sporting CP en raison de la résiliation d'un précédent contrat et souhaite également tripler son salaire pour le porter aux alentours de 6-7 millions d'euros par an. Les négociations ne sont pas terminées, mais le Real Madrid gardera un œil sur la star portugaise. Après le refus de Kylian Mbappé de venir cet été, les recrues offensives sont de nouveau sur la table pour les saisons à venir pour les Merengue.