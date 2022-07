Généralement, le modèle andalou est de recruter un mélange de vétérans éprouvés et de jeunes les plus talentueux afin de former une équipe compétitive. Une fois que ces jeunes deviennent des stars à part entière, le directeur sportif Monchi ne s'oppose pas si une offre équitable lui est faite.

45M€ offerts par le Barça

Pourtant, en ce qui concerne le défenseur français Jules Koundé, tout le monde était d'accord pour dire que le moment était venu de le vendre. Séville compte sur les fonds pour réinvestir dans l'effectif et Koundé lui-même est déterminé à rejoindre un grand club. Il n'y a aucun doute sur son niveau, mais il semble qu'ils soient à court de prétendants. Chelsea avait été fortement lié à Koundé, mais l'intérêt des Blues s'est apparemment refroidi, car ils poursuivent Matthijs de Ligt. Le FC Barcelone est donc le seul intéressé à ce stade et conserve un peu d'argent.



Selon le journal Estadio Deportivo, basé à Séville, le FC Barcelone essaie de profiter de la nécessité de Séville et du désir de Koundé. Les Blaugrana auraient proposé une somme de 45 millions d'euros pour le défenseur. Le FC Barcelone a clairement été informé que Séville n'accepterait pas un tel montant. L'été dernier, les Andalous ont rejeté une offre de 50 millions d'euros de Chelsea et Monchi sait comment jouer sur le marché. Les choses étant dans l'impasse, il faudra bien que quelque chose cède à un moment donné, que ce soit le FC Barcelone, Séville ou un autre prétendant.