Mercato Real Madrid: Une pépite portugaise dans le viseur

L'Europe entière s'arrache la nouvelle sensation du Benfica Lisbonne. Auteur de 8 buts en seulement 21 matchs dans le championnat portugais, Joao Félix (19 ans) n'en finit plus de surprendre. Selon le quotidien AS, le 29 janvier dernier, face à Boavista, des émissaires de Barcelone, de l'Atlético Madrid, Manchester United et du Borussia Dortmund étaient présents pour superviser le joueur. Toujours selon le quotidien espagnol, Joao Félix rêve de jouer pour le Real Madrid et ça tombe bien puisque les Merengues en auraient fait l'une de leurs priorités. Le jeune portugais dispose d'une clause libératoire de 120 millions d'euros.