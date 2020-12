Recrutera ? Recrutera pas ? Le Real Madrid ne devrait pas mettre la main à la poche cet hiver selon une indiscrétion de AS. Bien placé en Liga, premier de son groupe et donc qualifié pour les 8es de finale de C1 où il défiera l'Atalanta Bergame, le Real ne devrait pas investir, lui qui a récupéré la majeure partie de ses blessés et qui ne compte que Rodrygo comme pensionnaire notable de son infirmerie. Le Real devrait aussi se montrer prudent du côté des départs, toujours selon la même source.

Tout le monde reste !



Doublé dans la hiérarchie par Ferland Mendy, le Brésilien Marcelo devrait rester au moins jusqu'à l'été. Luka Jovic, convoité par Wolverhampton ou encore l'AC Milan, devrait lui aussi finir la saison avec Madrid, malgré son bilan médiocre dans la Capitale espagnole. Idem pour Isco, en manque de temps de jeu au Real et convoité par le FC Séville, son point de chute de prédilection.