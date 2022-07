Mercato: Neymar jugé en octobre pour des irrégularités lors de son transfert à Barcelone

"Ney", accusé de "corruption", sera jugé aux côtés de ses parents et des anciens présidents du Barça, Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, un mois avant la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). Le parquet a requis deux ans de prison à son encontre. Ancien détenteur partiel des droits du joueur, le groupe brésilien DIS est à l'origine de cette affaire. Il s'était estimé lésé lors du transfert de l'attaquant et avait porté plainte contre Neymar, son père, le club de Santos, le Barça et leurs dirigeants.

Le Barça avait officiellement chiffré le transfert du joueur à 57,1 millions d'euros: 40 millions pour la famille de Neymar, 17,1 pour Santos. Mais selon la justice, il a en réalité coûté au moins 83,3 millions. DIS, qui avait reçu 6,8 millions d'euros sur les 17,1 versés à Santos, accuse donc Neymar et le Barça de lui avoir caché le montant réel pour lui reverser moins d'argent. Le groupe brésilien s'est dit dans un communiqué "satisfait" de l'annonce du calendrier du procès.

Les années de Neymar à Barcelone ont été également au centre d'une saga judiciaire entre le club catalan et l'attaquant brésilien. "Ney" et le Barça avaient fini par signer en juillet 2021 un accord pour mettre fin "à l'amiable" aux litiges financiers les opposant notamment autour de la prime de prolongation promise par le club avant le transfert record du Brésilien au PSG en 2017 pour 222 millions d'euros.