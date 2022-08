Le 20 mai dernier, Marcelo a joué son dernier match pour le Real Madrid, lors du match nul 0-0 contre le Betis. Aujourd'hui, près de trois mois après avoir fait ses adieux à Madrid, le légendaire arrière gauche n'a toujours pas signé. Il a reçu des offres du Brésil, de la France et de la Turquie... mais pour l'instant, le Brésilien reste sans contrat.

La retraite semble proche

La fenêtre de transfert estivale est maintenant dans sa dernière ligne droite, à deux semaines de la fermeture, et avec elle, les options de Marcelo s'amenuisent. La plupart des clubs ont désormais effectué tous leurs renforts, leurs effectifs sont complets et les grands championnats sont en cours. Pour un joueur avec son cachet, il n'allait jamais être facile de trouver un club prêt à accepter toutes ses conditions. Au Real Madrid, Marcelo gagnait près de huit millions d'euros par saison. Même s'il acceptait une baisse sensible, son salaire resterait hors de portée de la plupart des clubs qui cherchent encore un arrière gauche, surtout en Espagne. C'est le cas de Valladolid, propriété de son ami et ancien coéquipier Ronaldo, qui a du mal à payer les salaires et ne peut pas accepter de gros contrats. A 34 ans, Marcelo n'exclut pas de prendre sa retraite. Après seize ans passés à Madrid, lui et sa famille ont pris racine. Ils sont heureux et installés dans la capitale. Il a lancé sa propre agence de représentation et, en plus, son fils fait son chemin dans les équipes de jeunes de Madrid.