Mercato : Loïc Badé veut rester au FC Séville

Arrivé cet hiver au FC Séville, Loïc Badé a parfaitement rebondi après un échec du côté de Nottingham Forest. Avec 11 apparitions sur 15 matchs possibles, le défenseur français est l’une des seules satisfactions de la saison des Andalous. Le club espagnol souhaite d’ores et déjà lever son option d'achat fixée à 15 millions d'euros par Rennes selon les informations de RMC Sport. Un intérêt à poursuivre l’aventure qui serait partagée par le joueur formé au Havre. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le joueur âgé de 23 ans a indiqué sa volonté de rester à Séville la saison prochaine.

"Je me sens très bien ici"

"Je me sens très bien ici, dans la ville et le club, donc rester ici, bien sûr... Après, il faut y réfléchir en fin de saison. Des signaux ? Je ne sais pas encore, mais je pense montrer de bonnes choses, on verra en juin. Un retour à Rennes ? Ce n'est pas exclu. Si j'arrive à Rennes en pleine confiance, ça peut être différent. Après ici, j'ai trouvé une certaine stabilité."