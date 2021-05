Lautaro Martinez fait partie des joueurs de haut niveau qui pourraient animer le mercato estival dans quelques semaines. Selon les médias espagnols, le Real Madrid et l'Atletico Madrid ont rencontré l'agent du joueur au sujet d'un éventuel transfert. Bien que le joueur soit heureux à l'Inter, l'agent de Martinez, Alejandro Camano, a rencontré cette semaine les deux plus grands clubs de la capitale espagnole. Un départ du club de Serie A ne sera pas facile, mais il y a beaucoup d'équipes de haut niveau qui surveillent la situation du buteur, selon Marca.

Le retour du feuilleton Lautaro

Barcelone était le favori pour débaucher l'Argentin des Nerazzurri l'été dernier, mais la situation financière du club rend toute nouvelle tentative improbable. La priorité absolue du Real Madrid pour le rôle de buteur est Kylian Mbappé, mais cette cible ne sera pas facile à atteindre et Martinez semble être une alternative viable. L'Atletico surveille de son côté le joueur argentin car Luis Suarez a la possibilité de partir à la fin de la saison. L'Inter aimerait garder son attaquant, mais des problèmes économiques pourraient inciter les dirigeants lombards à vendre pour équilibrer les comptes.