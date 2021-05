Ce n'est plus une surprise, Joachim Löw quittera son poste de sélectionneur de l'Allemagne après l'Euro 2020 cet été. Alors que son avenir est encore incertain, le Champion d'Europe 2014 aimerait continuer à la tête d'une nouvelle équipe. Beaucoup de rumeurs l'ont envoyé au Real Madrid et au FC Barcelone.



Le manager général de l'équipe nationale allemande, Oliver Bierhoff, a clairement indiqué qu'il pensait que Löw était capable de diriger un très grand club européen. "C'est une personne qui aime le bon football. Madrid et Barcelone pratiquent tous les deux du bon football (...) Bien sur qu'il serait à la hauteur", a expliqué Bierhoff sur le podcast allemand Phrasenmaeher.

Löw, concurrent de Koeman et Zidane

L'avenir de Zidane au Real Madrid, comme celui de Koeman à Barcelone, est encore incertain. Alors que les deux techniciens devraient être fixés après la fin du Championnat d'Espagne, la piste Joachim Löw pourrait donc être sérieuse en vue de la prochaine saison.